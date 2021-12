Newsletters

Parvenus à cette période de l’année, les best-sellers besteront et plus grand-chose ne devrait changer. Aussi garde-t-on Astérix, 1,2 million, en tête des ventes de la semaine et des ventes tout court. Blake et Mortimer dépassent encore une fois le Goncourt en vente hebdomadaire (avec respectivement 61.448 et 157.150 exemplaires cumulés). Et, chose épatante, l’ouvrage de campagne de Jean-Luc Mélenchon poursuit son ascension, accédant à la 13e place, avec 10.790 ventes. Délicieuse politique…

La librairie la plus improbable du monde ? La nouvelle librairie Zhongshuge à Shenzhen a été conçue par Li Xiang des Studios X+Living, basés à Shanghai. Construite à partir d'un escalier spiraloïde qui sert avant tout d'étagère, cette librairie est également une installation spectaculaire, non dénuée de grâce. Une nouvelle réalisation à mettre à l'actif de la chaîne de librairies chinoise Zhongshuge, réputée pour ses intérieurs « imaginatifs »...

Le grossiste britannique Gardners, qui revendique environ 15.000 clients dans le monde entier et dont le siège se trouve dans le Sussex de l'Est, en Angleterre, a annoncé l'ouverture d'une filiale, Gardners EU, à Arques (Pas-de-Calais). Celle-ci est destinée à assumer les activités en Europe, pour éviter les problématiques liées au Brexit.

Les œuvres d'Ernest Hemingway (1899-1961) devraient prochainement connaître de nouvelles vies sur les écrans, à la télévision, dans les salles de cinéma ou sur le web. Les ayants droit de l'auteur américain ont en effet signé avec l'agence Gersh, chargée de faire fructifier l'œuvre d'Hemingway.

Mais aussi l'année du livre en Italie, Harlan Coben et Netflix, #CauchemarEnLibrairie...