Depuis son instauration, le pass sanitaire incarne l’une des mesures que dénoncent les bibliothécaires. Les personnels soulignent qu’il n’est pas dans leurs attributions d’effectuer des contrôles — et plus encore, que ledit contrôle des certificats sanitaires représente une discrimination des publics. Sans apporter une solution complète, la gendarmerie nationale propose un outil à étudier…

Elle vivait à Madrid, d’où elle écrivait ces romans qui ont emporté le public : Almuneda Grandes comptait parmi les figures majeures de la littérature espagnole contemporaine. Elle s’était mis en tête, dans ses ouvrages, de « refléter les terribles années de l’après-guerre, quand toute l’Europe était à construire ».

Pas vraiment raccord avec le livre ou l'industrie de l'édition — son mandat fut émaillé d'incidents divers, et notamment de tentatives de censure — Donald Trump publie, ce 7 décembre, Our Journey Together, un beau-livre de photographies. Du côté de l'édition, Trump reste dans la famille, puisque Winning Team Publishing, la maison d'édition, appartient à Donald Trump Jr., son propre fils.

Les utilisateurs le savent, le réseau TikTok s’est décliné autour de communautés axées sur différents sujets. Les livres ne manquent pas à l’appel, puisque le hashtag BookTok fait recette. 28,4 milliards de vues sur les vidéos proposées à travers cette segmentation et soudainement, l’improbable. Un engouement démesuré pour un livre paru en 1934… Ou comment faire du neuf numérique avec du vieil analogique !

