« Étranger, danger », clamait, hilare, cet étudiant en droit originaire d’Afghanistan, inscrit à l’université de Genève, dans un élan d’autodérision et d’ironie. Imaginait-il alors que, bien des années plus tard, Fnac lui donnerait raison ? L’agitateur culturel a en effet décidé de classer le roman de Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021, dans les meilleures ventes de… littérature étrangère. WTF ?

Il y a un an, le secteur du livre et le monde de la culture se mobilisaient pour que les librairies restent ouvertes lors du deuxième confinement, autour d'une pétition lancée par François Busnel et un appel commun du Syndicat de la Librairie Française, du Syndicat National de l'Édition et du Conseil Permanent des Écrivains. Aujourd'hui, des bibliothécaires appellent à une quatrième journée de mobilisation nationale ce mercredi 1er décembre, pour permettre à tous les publics et notamment tous les enfants d’accéder aux bibliothèques sans pass sanitaire, des libraires de toute la France apportent leur soutien à cette lutte.

Au plaisir de revoir Clint Barton, membre des Avengers, grâce à l’arrivée tant attendue de la série Hawkeye sur Disney +, s’ajoute une surprise qui n’aura pas échappé aux téléspectateurs. Notre héros, toujours armé de son arc, est à présent représenté avec un appareil auditif. Les férus de comics Marvel le savait sûrement déjà, pourtant les films avaient omis ce détail : Clint Barton est malentendant.

Marie-Hélène Lafon a reçu le Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris, qui est la plus haute distinction décernée à un ouvrage de littérature traduite en Suède, pour Histoire du fils, lauréat du Prix Renaudot en 2020. Histoire du fils avait paru en mai dernier chez Elisabeth Grate Bokförlag qui suit l’auteure depuis 2013 et dans une traduction du français d’Anna Säflund-Orstadius.

