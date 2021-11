Newsletters

La crise du papier et de son approvisionnement continue d’angoisser, à raison. Car avec elle, une autre pénurie sévit : celle des recrutements pour les entrepôts. Emplois mal payés, éprouvants… les candidats ne se bousculent pas au portillon. Et depuis des semaines, les transporteurs ne suivent plus : une carence de chauffeurs routiers est partout observée.

Après un vote sans trop de difficulté à l'Assemblée nationale en octobre dernier, deux lois qui portent sur le secteur du livre, l'une sur les bibliothèques et l'autre sur l'économie du livre, notamment les frais de port du livre, ont passé sans encombre la Commission de la culture du Sénat.

Zaï Zaï Zaï Zaï, immense succès de Fabcaro, se retrouvera sur les écrans de cinéma dans une adaptation de François Desagnat avec, au casting, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu ou encore Ramzy Bedia. Attendu pour le 23 février 2022, le film dévoile ses premières images.

Dune, le livre de science-fiction de Frank Herbert (Robert Laffont, traduction de Michel Demuth), est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle adaptation, réalisée par Denis Villeneuve, en salles depuis septembre en France. Arrakis, la planète désertique de ce futur fictif, s’inscrit dans le monde richement détaillé de l’auteur… au point de pousser des chercheurs à déterminer si elle serait habitable, pour de vrai.

