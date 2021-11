Newsletters

Le monde du livre n'échappe pas à des rapports de force, qui s'expriment aussi bien dans des choix éditoriaux que dans des logiques de concentration, ou encore dans la réception publique de certains livres. La sociologue Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS, autrice de Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? (Seuil, 2020), revient avec nous sur quelques questionnements récents de l'édition, avant son intervention aux Assises internationales de l'édition indépendante, ce mercredi 24 novembre.

La saga Millénium résiste décidément bien à la disparition de son créateur, Stieg Larsson, survenue en 2004. La maison d'édition suédoise Polaris a ainsi annoncé la publication de trois nouveaux romans, après acquisition des droits auprès de la famille de Larsson.

Le 49e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême se déroulera du 27 au 30 janvier 2022, et mettra en avant plusieurs albums de bande dessinée, lauréats des Fauves de l'événement, dans différentes catégories. Les sélections officielles viennent d'être dévoilées par l'organisation.

Dans le marché du divertissement physique (livres, consoles et jeux, musique et home vidéo), le livre reste le protagoniste principal. C'est ce que révèlent les données d'une enquête Gfk sur les marchés du divertissement physique en Italie, en Espagne et en France, publiée par l'éditeur italien Salani à la mi-novembre. En 2020, pour chaque 100 € dépensé, plus de 70 € ont été consacrés aux livres, et la valeur la plus élevée a été atteinte en Italie avec 78 €....

Mais aussi le millième épisode de One Piece, Blade Runner, les Prix René Goscinny...