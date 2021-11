Newsletters

Du 23 au 26 novembre 2021, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants organise les Assises internationales de l'édition indépendante à Pampelune. Liberté d'expression, bibliodiversité, place accordée aux langues « minorées » font notamment partie des sujets abordés au cours de tables rondes, tout comme la place des femmes dans l'édition. Sur ce dernier sujet, Samar Haddad, directrice de la maison d'édition Atlas Publishing, nous livre son expérience en Syrie.

L’épidémie Covid a vu naître de splendides collaborations — certaines aboutissant même à des créations d’entreprises. Tout commence quand, durant le Confinement 2, Romain Gaia, propriétaire de Tomo, maison de dorayaki (les succulentes pâtisseries japonaises) contacte Arnaud Brun-Arnaud, propriétaire de la librairie Le Renard doré, spécialisée dans les manga et la culture japonaise. Un dénominateur commun qui, près d’un an et demi plus tard, débouche sur Le Renard Café… Rencontre avec ces entrepreneurs, sur les lieux du crime.

Narges Mohammadi, autrice, journaliste et militante des droits de l'homme, a été arrêtée en Iran, le 16 novembre dernier, alors qu'elle participait à une cérémonie en mémoire d'Ebrahim Ketabdars, père de famille tué par les forces de sécurité iraniennes à Karaj, en 2019. Il manifestait alors contre le régime. Plusieurs pays, dont la France, ont appelé à sa libération, avec des organisations non gouvernementales.

Le Prix Voltaire 2021, décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, IPA en VO, pour International Publishers Association), a été remis à la maison d'édition libanaise Dar Al Jadeed. Accompagnée d'une dotation de 10.000 francs suisses, la récompense salue l'engagement d'un éditeur pour la liberté d'expression.

