Titiou Lecoq, qui a récemment publié Les grandes oubliées — Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes (L’iconoclaste), a pu constater l'invisibilisation des autrices de l'histoire littéraire, malgré des parutions et des succès multiples. Alors qu'elle signe la préface pour les éditions Talents hauts de La femme auteur (1802), roman de Félicité de Genlis, qui incitait les femmes à prendre la plume, elle revient avec nous sur les multiples obstacles à une reconnaissance littéraire des autrices.

Le Petit Prince, œuvre culte s'il en est, qui compte parmi les livres les plus traduits et les plus lus au monde, sera à l'honneur d'une grande exposition, prévue du 31 janvier 2022 au 10 juillet 2022 au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Bien entendu, Antoine de Saint-Exupéry, créateur du personnage, sera au cœur de l'événement.

Débarquer à la gare, trouver un sosie de George RR Martin qui attend, panneau dans les mains, béret vissé sur la tête et longue barbe débordant sous le masque. « Je suis votre chauffeur », assure-t-il avec le sourire que l’on devine. Marc est l’un des cinquante bénévoles qui mèneront durant six jours les navettes, l’installation des tables, des décorations et tant d’autres détails. Profession : bénévoles. Option : passionnés.

Pour tous les fans de livres et de Taylor Swift, le bookstagram taylorswift_as_books est une mine d'or. En effet, sa créatrice, Amy Long, fait résonner des couvertures de livre avec des tenues de la célèbre chanteuse. Regroupant presque 1500 posts et plus de 5000 abonnés, ce compte célèbre les deux passions ultimes de sa créatrice : Taylor Swift et la littérature.

