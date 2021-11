Newsletters

Ils ont choisi de ne pas se faire vacciner, ou refusent de contrôler les pass sanitaires des usagers ou de leurs collègues, des bibliothécaires. Un peu partout en France, ont été suspendus, conformément aux directives du ministère de la Fonction publique. Ils et elles ne peuvent plus retourner sur leur lieu de travail, tandis que la mobilisation d'une partie de la profession se poursuit. Et que la pression monte, dans les établissements.

« J’accuse ! »... La Une du journal L’Aurore est probablement devenue la plus célèbre au monde, tant cet éditorial a rencontré l’Histoire, à travers une prise de position définitive. Dans l'imbroglio politico-judiciaire de l’époque, Émile Zola surgissait avec plus qu’un article de presse : un manifeste. Quatre pages in-folio que la fondation Bodmer (Suisse) vient d’acquérir.

La maison d'édition Laterza a annoncé qu'elle organiserait un nouveau festival d'économie à Turin en 2022. Cette annonce est intervenue après que le conseil provincial de Trente, gouverné par la Lega – le parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini – ait décidé de retirer à Laterza l'organisation du festival que la maison organisait dans la ville depuis 15 ans. Après le Salone del Libro, Turin se prépare à accueillir un autre événement culturel majeur.

Aux États-Unis, la Bibliothèque du Congrès a annoncé un changement relatif à certaines dénominations utilisées pour le catalogage de documents. Les expressions « illegal alien » (« immigrant illégal ») et « alien » (« étranger ») seraient ainsi abandonnées, les documents qu'elles recouvraient se classant sous « noncitizen » (littéralement, « non-citoyen ») et « illegal immigration » (« immigration illégale »).

Mais aussi les bouquinistes des quais de Seine, Gilberto Gil, Devine combien je t'aime...