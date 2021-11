Newsletters

Un livre du peintre du XXe siècle Pablo Picasso a été mis en vente à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Estimé à 2 millions de dirhams, soit environ 450.000 euros, il est d'ores et déjà considéré comme une des pièces les plus précieuses de cette vente. Des enchères qui s'inscrivent dans le cadre de la 40e foire internationale du livre de Sharjah. Le livre, unique, contient des dessins et des peintures originaux du maître espagnol.

Le Pass Culture, dispositif mettant 300 € à disposition des jeunes de 18 ans, à utiliser pour s'offrir diverses « expériences culturelles », dont des livres, devait s'étendre à d'autres tranches d'âge, dès le collège. Le ministère de la Culture a publié les modalités de cette formule étendue, qui commence dès la classe de 4e, avec l'apparition d'une « part collective », en plus de la cagnotte individuelle.

La Bibliothèque nationale de France, ou plutôt son service DataLab, à destination des chercheurs, a inauguré le 25 octobre une campagne de correction collaborative de documents, autour d'un corpus réunissant 10.000 fascicules du quotidien L'Excelsior. L'objectif principal étant de tester l'outil collaboratif ORCA, pour évaluer sa pertinence dans le cadre de la recherche.

Premier prix national de littérature adolescente, le Prix Vendredi a été créé en 2016 pour valoriser

le dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse contemporaine. L'édition 2021 salue Sylvain Pattieu pour son livre Amour chrome, publié par L'école des loisirs.

