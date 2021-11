Newsletters

La Fédération des associations européennes d’écrivains (European Writers' Council, EWC) a convoqué William Shakespeare dans son rapport consacré aux effets de la crise sanitaire et économique sur les auteurs européens. Un certain sens de la tragédie, malheureusement très à propos, d'après les données collectées...

La Fédération des éditions indépendantes vient de communiquer à ActuaLitté un courrier adressé aux organisateurs du Salon du livre de Montreuil. Le courrier du président, Dominique Tourte, est ici reproduit dans son intégralité. Il souligne les dysfonctionnements que constate la Fédération, et les impératifs pour les exposants.

La Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbre à son tour le bicentenaire de la naissance du grand poète français Charles Baudelaire, né le 9 avril 1821. Une exposition réunit et donne à voir pour l’occasion près de 200 pièces - manuscrits, éditions imprimées, œuvres graphiques et picturales à partir de ce 3 novembre. L’occasion pour la bibliothèque de présenter les plus belles pièces de sa collection baudelairienne, notamment les épreuves corrigées de l’édition originale des Fleurs du Mal. Une exposition qu’a pu visiter ActuaLitté en avant-première.

Les jurés du prix Goncourt ont fait leur office, bourreaux de la rentrée littéraire, chargés d’élire le roman qui connaîtra plusieurs centaines de milliers d’exemplaires de vente. Philippe Claudel en tant que secrétaire général, a annoncé le lauréat 2021, comme toujours très attendu. Quelques minutes plus tard, les jurés du Prix Renaudot ont fait de même...

Mais aussi une ministre silencieuse, une campagne présidentielle dessinée, des images maîtrisées...