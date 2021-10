Newsletters

Que signifie « être attaché-e de presse en sciences humaines » dans l’édition aujourd’hui ? Pour répondre à cette question, Coraline Passet a donné la parole à Antoine Bertrand dans l’épisode 37 du podcast Dlivrable. Indépendant depuis 2011, en fiction et non fiction, il travaille pour des maisons indépendantes principalement, en sciences humaines essentiellement.

Le procès de l'autrice et éditrice Pham Doan Trang, prévu le 4 novembre prochain au Vietnam, est précédé d'un appel cosigné par 28 organisations défendant les droits humains et la liberté d'expression. Elles demandent au gouvernement d'abandonner les accusations portées contre Pham Doan Trang, arrêtée depuis plus d'un an : elle est soupçonnée d'avoir diffusé des informations « qui portent atteinte à la République socialiste du Vietnam ».

Les déboires de France Loisirs se poursuivent : malgré un plan de continuation et une transformation du modèle commercial de la chaîne de librairies, l'enseigne est à la recherche d'un repreneur. Selon Adrian Diaconu, président du groupe Actissia, dont France Loisirs est une filiale, cette dernière a considérablement souffert de la crise sanitaire et des confinements, malgré un intérêt des lecteurs pour son nouveau système d'abonnements.

La publication de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique au Journal officiel de ce 26 octobre annonce la fusion effective de l'HADOPI et du CSA, ainsi que la création de l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au 1er janvier 2022.

