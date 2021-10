Newsletters

Travailler tard permet de suivre l’info jusqu’au bout. Quand demain, toutes les plateformes titreront sur la mise sous protection du tribunal de commerce de France Loisirs, l’information aura déjà circulé. Malgré les 10 millions € de prêt de l’État, l’entreprise n’aura pas survécu à la crise sanitaire.

Fort heureusement, Daniel Pennac ne nous laisse pas céder à la morosité : il publie un livre, avec un bel infinitif de titre. Lire. Tout simplement, tout bonnement et tout comme on le souhaite.

Une autre lectrice, et romancière, a décidé de ne pas jeter la craie : face à une voisine mécontente, elle a décidé de faire ce qu’elle pense être le mieux. Écrire. Pour elle, pour son fils, pour le plaisir…

Pendant ce temps, que manigance Jeff Bezos ? L’ex-patron d’Amazon souhaite monter une station orbitale. Pour divertir les entreprises et les touristes qui auront les moyens de s’offrir ce voyage, évidemment. Des amateurs ?

Les pieds bien sur Terre, le jury du prix Médicis a décidé de récompenser Christine Angot, lui. Un roman qui a franchi la barre des 15.000 exemplaires, et qui devrait profiter un peu plus encore de ce prix.

Et pour finir, Ken Follett : l’écrivain gallois dévoile dans nos colonnes son prochain roman, à sortir chez Robert Laffont dans quelques jours maintenant. Pour rien au monde, un livre où crainte et dangers se mêlent… « L’histoire la plus réaliste que j’aie jamais écrite. »

