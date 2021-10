Newsletters

Le système éducatif américain se tend autour de la représentation de la diversité dans les programmes scolaires. Outre la polémique sur la théorie critique de la race, dans les universités, certains ouvrages se trouvent pointés du doigt, tandis que le législateur s'en mêle, dans plusieurs États.

Étant donné la croissance du livre numérique, difficile d’imaginer que le piratage ait pu reculer au cours de l’année Pandémie 2020. Pour autant, indique l’agence de presse espagnole EFE, ce volume a reculé de 7 % l’an passé — représentant tout de même 5,239 milliards de contenus illégaux consultés. Et musique, livres et films demeurent les secteurs les plus concernés.

L'exclusion sociale peut également être combattue avec des livres. Et aussi la délinquance. C'est l'avis des carabiniers de Palerme, qui ont fait don de livres publiés par l’Arma aux bibliothèques des quartiers défavorisés de la ville.

Le bal des prix est ouvert, alors que Clara Dupont-Monod reçoit la première des récompenses poids lourds de la rentrée littéraire. Le jury du Fémina consacre pour 2021 le prix Roman à l’autrice publié chez Stock, avec S’adapter. Et pour le roman étranger, c’est donc le journaliste et écrivain turc Ahmet Altan (Actes sud, trad. Julien Lapeyre de Cabanes) qui est salué pour Madame Hayat.

