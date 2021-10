Newsletters

L’emprise de la Chine sur internet et sa tentative de contrôle global de ce qui se trame sur la toile s’illustrent une nouvelle fois. Avec pour victimes collatérales Amazon et Apple, dont les offres en matière de lecture ont été sanctionnées. Conclusion, le Parti a rappelé qu’il était maître sur son territoire, et que toute incursion occidentale serait repoussée. Or, dans les faits…

Empêtrés dans les contrôles des pass sanitaires des usagers et des agents, les bibliothécaires se retrouvent quelque peu écartelés : d'un côté les aspirations d'accès universel à la culture, de l'autre les besoins d'une politique sanitaire de lutte contre le coronavirus. La ministre de la Culture a écarté, pour le moment, toute levée de cette obligation de contrôle à l'entrée des établissements.

En avril dernier prenait fin une autre parodie de justice dont l’écrivain Ahmet Altan — et d’autres à sa suite — était victime. Son emprisonnement, que la Cour européenne des Droits de l’Homme avait qualifié d’abusif, était enfin terminé. L’opinion internationale se soulageait de ce qu’il allait sortir de prison, toutes charges étant abandonnées. Mais la justice turque a plus d’un turc dans son sac…

La maison de vente aux enchères Artcurial annonce la troisième édition de la vente aux enchères caritative Écoles du Monde, dont les profits sont reversés à l'association homonyme. À cette occasion, 80 artistes offrent des œuvres exceptionnelles, dont la mise à prix commence à 1000 €... Les coups de marteau résonneront le 17 novembre prochain, pour la bonne cause.

Mais aussi le salon du livre féministe, la série Y, le dernier homme annulée, le prêt numérique...