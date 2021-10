Newsletters

Le Prix Nobel de Littérature 2021 a été décerné à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah par l'Académie suédoise. Les sites de paris se sont une nouvelle fois fait un plaisir d'accepter les mises des joueurs, qui plaçaient en favoris, cette année, la Française Annie Ernaux, le Kényan Ngugi Wa Thiong’o, la Franco-Rwandaise Scholastique Mukasonga ou encore le Roumain Mircea Cărtărescu. Et, bien sûr, Haruki Murakami, l'éternel perdant...

Nominée, mais lauréate malheureuse des Belgian Marketing Awards, dans la catégorie Entreprise de l’année, la Foire du livre de Bruxelles prend cette sélection comme un cadeau. Une preuve que la capacité à se réinventer, au cœur du projet de Marie Noble, la commissaire générale, aura porté ses fruits. Et pour l’avenir, si les questions demeurent, les intentions, elles, se déroulent. Du côté de Turin, son commissaire général, également romancier, Nicola Lagioia, accorde à ActuaLitté un entretien exclusif. Du 14 au 18 octobre, le Lingotto célébrera le livre, la lecture, les auteurs, avec passion.

Depuis le 15 août 2021, les talibans ont repris le contrôle de l’ensemble du territoire afghan. Aujourd’hui, le pays risque fortement de retomber dans l’obscurantisme de la fin des années 1990. Pour éviter un tel fléau, la bibliothèque de l’UC Berkeley, l'Université de Californie, a lancé un projet pour archiver les sites web afghans menacés de disparition sous le régime taliban.

L'après-midi et la soirée des députés auront été tournés vers le livre, ce mercredi 6 octobre. Après la discussion en séance publique de la loi sur les bibliothèques, l'Assemblée nationale s'est penchée sur la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, votée à l'unanimité elle aussi.

