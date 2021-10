Newsletters

Au commencement, Stephanie Culen avait repéré cette petite structure — moins de 23 m2 — qu’elle pensait idéale pour un bureau. Au nord de la Russian River, en Californie, elle avait déniché le lieu pittoresque et calme, tant attendu. Mais au fil des jours, l’idée d’une retraite d’autrice s’est étiolée : cette ancienne New-yorkaise de 52 ans avait le goût du partage. Et pourquoi pas une librairie ?

Il suffit parfois d’un message publicitaire bien tourné pour qu’une population entière s’engouffre dans un produit. Et aussi d’un martèlement régulier — comme le savent les enseignants, pour que ça rentre, faut répéter… Mais en d’autres moments, plus sensibles, la réclame fait bondir à s’en enfourner la tête dans l’écran. Le traducteur littéraire et syndicaliste, Lionel Evrard, nous en donne ici une illustration…

Le Prix Hors les murs, récompense décernée par un jury de personnes détenues en Normandie, a été remis à Carbone et Silicium, de Mathieu Bablet, publié par les éditions Ankama. Très remarquée, et notamment saluée par le Prix BD Fnac France Inter, la bande dessinée a été nommée lauréate de l'édition 2021.

La multinationale américaine Sotheby’s a annoncé la mise aux enchères de l’ouvrage hébraïque Luzzatto High Holiday Mahzor ce 19 octobre, à New York. Il se compose des liturgies des deux fêtes les plus saintes du calendrier hébraïque, Roch Hachana et de Yom Kippour, il serait « le mahzor illustré médiéval le plus important mis sur le marché depuis un siècle » au profit de l’Alliance Israélite Universelle (AIU). La vente est cependant contestée par de nombreux chercheurs, privés de la richesse historique du document...

Mais aussi les prix des Inrocks, René Maran, la résistance en Biélorussie, les bibliothécaires et le copyright...