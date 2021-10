Newsletters

Depuis plusieurs semaines, les agents des bibliothèques territoriales observent, dubitatifs, les effets de la politique sanitaire mise en œuvre par le gouvernement. À compter de ce 30 septembre, la présentation du pass sanitaire des usagers de 12 à 18 ans est devenue obligatoire pour accéder aux établissements de prêt. De nouveaux contrôles en vue, qui ont cristallisé la colère des bibliothécaires en une journée d'action nationale, ce 1er octobre.

Le combat cessera faute de combattants, ou parce que la hache de guerre sera enterrée ? Entre Cyber Scribe et Dilicom, le torchon n’en finit pas de brûler. Et au milieu, les éditeurs, et les distributeurs se trouvent ballottés au gré des communications. La dernière en date semble indiquer une volonté d’apaisement, après une contre-offensive qui en avait laissé beaucoup perplexes.

Ce matin, ton regard était froid et distant. Presque je t’aurais entendu ravaler tes sanglots, quand entrant dans la pièce, tu m’as tourné le dos. Enfin, tu l’aurais certainement souhaité, mais inamovible, tu m’as battu froid. Dans ce silence que je connais, tu m’as laissé déposer ce vélo coutumier, sans broncher. Et après le premier café, timidement, tu as geint : « Tu ne me regardes plus comme avant ! » Mince : ma bibliothèque parle ?

Que des détenus écossais de la prison pour jeunes délinquants de Polmont lisent des livres pour passer le temps, tout ça semble positif. Mais quand l'un des romans les plus lus raconte l'histoire d'un psychopathe mystérieux et meurtrier, il n’en faut pas plus pour que l'administration retire le roman policier en question. Devient-on un tueur en lisant des thrillers ? Et la catharsis ?

