Voilà une semaine que l’histoire se ressasse à l’envi : comment les jurés du prix Goncourt, comment l’Académie tout entière, a pu se faire prendre de la sorte ? Un roman retenu, écrit par le compagnon d’une des membres du jury… et personne pour trouver ce lien étrange.

Ces 23 et 24 septembre, les États généraux du livre en langue française ont permis aux acteurs francophones de se rencontrer et d'échanger, en présence des ministres de la Culture des pays concernés. 50 propositions ressortent de l'événement, dont 10 principales, destinées à développer le marché du livre francophone et les relations entre ses acteurs.

Première invitée du festival VoVf, traduire le monde, la traductrice Izabella Borges est venue présenter le recueil de nouvelles Ses Yeux d’eau (Ed. des femmes) et évoquer son autrice, immensément populaire au Brésil, Conceição Evaristo.

Les groupes Canal + et Editis présenteront ce 30 septembre, Nathan TV, une chaîne éducative en français à destination de l’Afrique francophone. La nouvelle chaîne s’appuiera sur l’expérience de l'éditeur scolaire et parascolaire au sein du Groupe Editis, et du savoir-faire l’audiovisuel de Canal +. La chaîne d’adressera aux élèves du CE1 au CM2.

