Donc, le jury du Goncourt est coupable d’arrangements entre amis, de mauvaise foi, quand il est pris la main dans le pot à biscuits et surtout, de condescendance à l’égard des — rares — qui se fient encore à la pertinence de ses choix. Mais après le désastreux épisode de la première sélection, si l’on retournait consulter les statuts de l’association, juste pour voir ?

Idem, avec Vincent Bolloré : les spéculations vont un temps, sur le devenir de Hachette. Mais si l’on parlait concrètement : restera ce qui marche, et qui peut rapporter de l’argent. Bien. Quitte à démonter les deux groupes Editis et Hachette pour en créer un troisième ? Ah, oui, tiens…

En bref ? Direction la Belgique qui relance son opération Lisez-vous le belge — et il est fascinant de se rendre compte qu’en traversant la frontière, nous nous comprenons, réciproquement, avec une aisance déconcertante.

Bref toujours : Michel Bussi, 10 ans de carrière chez son éditeur, fête cela… avec un tournage, sa première série.

Et pour ceux que les voyages amusent, un petit séjour serait à envisager dans le Leopold’s Books Bar Caffè : du vin et des livres. Avec une terrasse et des concerts… Ça fait rêver !

