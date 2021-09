Newsletters

La lutte qui oppose l’émanation interprofessionnelle Dilicom à la société prestataire Cyber Scribe a repris avec la rentrée. Au milieu, les éditeurs et les distributeurs qui ne savent plus où donner de la tête. Une solution ?

Une enquête menée par l’Association des Bibliothécaires de France auprès des professionnels permet d’avoir un premier regard sur le fonctionnement du Pass sanitaire. Des retours de terrains, pour s’éloigner des débats enflammés et passionnés. Et des chiffres, surtout, précis.

Rentrée littéraire oblige, les prix continuent leur marché — sur l’air renouvelé de Louis Armstrong : When The Awards Go Marching In ? Le prix Décembre présente sa sélection, quand les prix Paris-Liège et Senghor dévoilent leurs lauréats. La rentée bat son plein !

En Italie, on déplore le décès de ce légendaire éditeur-boxeur, napolitain : il avait ouvert sa maison à Carver, DeLillo ou encore Easton Ellis… rien que ça !

Et puis, parlons d’argent : les éditeurs et les auteurs se répartiront quelque 26,7 millions € de la photocopie. Avis, avis !

