Newsletters

Sacrée journée, quand dans un même fil d’infos, on en vient à parler des présidentielles 2022 — à travers le programme culturel, indigent, du parti socialiste — et de la condamnation d’un sympathisant nazi… à lire Austen, Dickens et Shakespeare. Une couverture comme on les aime.

Autre fait marquant : la décision prise par Salman Rushdie de s’embarquer sur la plateforme Substack, afin d’expérimenter l’autoédition numérique, avec formule d’abonnement. Pas d’éditeur pour le prochain livre de Salman, mais des revenus directement empochés : qui a dit « sens de l’histoire » ?

La Foire de Francfort, qui s’en vient, fait également parler d’elle : la présence du directeur général de Hachette Livres, Fabrice Bakouche pour le CEO Talk, d’un côté, et les difficultés à maintenir un événement aussi large, de l’autre. Auquel s’ajoutent les réticences d’éditeurs d’outre-Atlantique…

L’ONU, pour garder un lien avec les vacances, vient de délivrer une liste d’ouvrages jeunesse, afin de sensibiliser au devenir des océans. Une sélection de trois titres français est retenue, à découvrir, partager et diffuser.

Et le clin d’œil du jour nous parvient directement de Corée du Sud : le chanteur d’un groupe de K-pop, ce format boys-band coréen, est parvenu en un tweet à populariser un livre, épuisé depuis 20 ans, forcer l’éditeur local à le réimprimer, et provoquer une rupture de stock complète… Moralité, best-seller en l’espace d’une quinzaine de jours, avec nouvelle réimpression…

Bonnes lectures !