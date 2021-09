Newsletters

Quatre ans après sa libération, la ville de Mossoul, en Irak, retrouve un peu de son patrimoine, avec la réouverture d’une librairie dans la rue Al Najafi. Recoin presque légendaire, cette rue abritait par le passé de nombreuses librairies, avant d’être détruite par les conflits des dernières années. Une renaissance de la transmission de la connaissance est en marche, quoique pour le moment toujours fragile…

Le marché du livre d’occasion fait pousser des soupirs désabusés aux organisations d’auteurs depuis bien longtemps. C’est pourtant en toute légalité que l’acheteur de livre papier peut revendre on exemplaire. Il existerait en revanche un autre marché, navigant dans une zone grise nettement plus contestable, installé sur le net français : celui des épreuves non corrigées. Des textes et des ouvrages non-commercialisables, mais qui servent aux éditeurs à faire connaître leurs publications très en amont…

Lundi, la chaîne américaine TH CW a confirmé l’arrivée prochaine de Tom Swift, une série spin-off de Nancy Drew, inspirée des romans du collectif Caroline Quine (ou Carolyn Keene dans la version anglaise). Josh Schwartz et Stephanie Savage seront à la fois co-créateurs et producteurs exécutifs pour ce projet, prévu pour la saison 2021-2022. La série mettra en vedette Tian Richards en tant que personnage principal, qui avait fait une première apparition dans Nancy Drew.

Le mangaka Shin Kibayashi (Les Gouttes de Dieu) avait été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2011, et semble avoir conservé une affection particulière pour la France. Pour la plateforme Netflix, il écrit en effet la série originale Lady Napoleon, première étape d'une collaboration au long cours.

Mais aussi la région Grand Est, le Musée Voltaire, Vampire Academy...