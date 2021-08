Newsletters

La rentrée fait feu de tous bois : Insa Sané, rappeur, slameur, écrivain, comédien, débute une nouvelle saga. Cinq tomes sont prévus, chez Milan, sur deux années de publication. Et surtout, chaque livre sera accompagné d’une bande sonore inédite, produite par ses soins. Tendance !

Autre tendance : Dan Brown. On recycle, on adapte, on reprend et on perpétue la tradition du mystique-ésotérico-historique, avec Le Symbole perdu. Le film approche, et les premières images viennent de sortir…

En une aujourd’hui : Calvin et Hobbes. Les héros de Bill Watterson sont à redécouvrir dans un strip original de 1987… Avis aux collectionneurs, les enchères ont débuté.

Les prix littéraires aussi, se poursuivent : le magazine Transfuge a élu 14 ouvrages, tandis que le prix Maison rouge Biarritz a son lauréat 2021.

Autre nouveauté, dans une période qui n’en manque pas, celle de la librairie Grands Caractères, à Paris : cet établissement, le premier consacré au livres pour malvoyants, publie sa propre collection. Destinés aux enfants déficients visuels, les premiers ouvrages viennent d’arriver.

Et puis, pour ceux que le point de croix fascine, voici l’histoire de broderies pas banales.

Excellentes lectures !