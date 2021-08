Newsletters

En 2019, l’industrie papetière représentait 5,4 milliards €, incluant papiers et cartons, selon Copacel, organisation patronale. En somme, un douzième de ce que pèse la filière forêt-bois, matière première essentielle. Or, depuis fin 2019, plusieurs facteurs distincts provoquent une pénurie de papier. Et si les usages graphiques — incluant la production de livres — ne représentaient que 1,6 milliard de tonnes sur les 7,3 milliards globales, la situation va en s’aggravant depuis la pandémie.

Obligatoire pour accéder aux bibliothèques et à leurs services sur place depuis le 9 août dernier pour les usagers, le pass sanitaire le deviendra aussi pour les bibliothécaires en contact avec le public, à compter du 30 août prochain. Malgré la mobilisation d'une partie de la profession, le ministère de la Culture maintient les règles en vigueur, « conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui ont été adoptées ».

La progression et le retour des talibans au pouvoir, à la faveur du retrait des forces internationales de l'Afghanistan, inquiètent le monde entier. Le devenir des libertés individuelles semble plus que jamais menacé dans le pays, et le Pen club français, qui défend la liberté d'expression, appelle le gouvernement français à prendre des mesures d'accueil fortes.

La série de mangas Les Gouttes de Dieu — ou Kami no Shizuku en version originale —, imaginée par Tadashi Agi et Shû Okimoto, va être adaptée en série multilingue. Derrière ce projet, on retrouve Legendary Television, Dynamic Television, France Télévisions et Hulu Japan. Il a d’ores et déjà été annoncé que Oded Rsukin serait en charge de la réalisation, accompagné par Quoc Dan Tran au scénario, tandis que Klaus Zimmermann s’occuperait de la production.

