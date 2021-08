Newsletters

Au cœur de son congrès annuel, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) a communiqué sur la situation afghane. Préoccupée par le sort de la population, l'organisation a également invité les autorités à tout mettre en œuvre pour protéger les bibliothèques et autres institutions culturelles du pays.

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), avant de clore son congrès annuel 2021, a pris le temps de décerner une récompense particulièrement attendue. Le Prix de la bibliothèque de l'année revient ainsi à un établissement norvégien, Deichman Bjørvika, bibliothèque installée à Oslo.

Le Manque, c’est un duo qui officie depuis quelques années sur la toile : aux manettes, Christophe Esnault et Lionel Fondeville. Un groupe qui revendique une chanson française mise en images, mais avec la dérision et l’humour comme matière première. Depuis un premier album en 2007, Ratages et confettis, les compères ont donné le ton. Leur récidive, Rester ouvert à l’inattendu, deux ans plus tard confirmait la chose : ces deux-là sont des créateurs compulsifs. Et Kafka vient d’en faire l’effraie (chouette !).

Dans l’épisode 28 du podcast Dlivrable, Coraline Passet retrouve Camille Defourny, propriétaire de la Librairie des signes à Compiègne, à une petite heure de Paris, dans l’Oise. Il y a seulement 4 librairies généralistes indépendantes dans ce département. La librairie des signes est d’ailleurs l’unique librairie indépendante de la ville. Cela fait bientôt 5 ans que Camille en a repris la direction.

Mais aussi Les Éternels, l'histoire de la traduction, le Prix Comics ACBD, une BD osée...