Les établissements de lecture publique appliquent depuis la fin du mois de juillet le contrôle des pass sanitaires de leurs usagers, mais les réticences des agents, renforcées par la perspective de contrôles internes à compter du 30 août, débouchent parfois sur des mouvements de grève. À Brest ou Toulouse, la mobilisation pourrait prendre de l'ampleur.

Early One Morning, un album destiné aux enfants et signé par l'auteur américain Lawrence Schimel, avait suscité l’agitation en Hongrie, parce qu'il évoquait une famille avec des parents du même sexe. L'ouvrage a été traduit et publié en Russie, où il est interdit aux moins de 18 ans par une législation homophobe.

Les studios Warner Bros ont annoncé la production d’un nouveau film d'animation, mettant en scène l’une des vedettes de l’univers DC Comics, et il ne s'agit pas de Batman... Cette nouvelle adaptation sera intitulée Catwoman : Hunted.

L'animateur japonais Masami Suda est mort à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui une empreinte considérable laissée dans l'industrie de l'animation japonaise. Il est notamment à l'origine de l'aspect du personnage de Kenshiro, alias Ken, pour la série télévisée culte des années 1980, Ken le survivant.

