Newsletters

Depuis plusieurs semaines, le monde entier constate avec effroi la mainmise retrouvée des talibans sur l'Afghanistan – symbolisée par l'entrée dans la capitale, Kaboul, dès le 15 août dernier, la fuite du président et les scènes observées sur le larmac de l'aéroport. La population se prépare à basculer dans l'obscurantisme, et prend les devants pour éviter les représailles, en dissimulant notamment les livres.

Dimanche 5 septembre 2021 de 15h à 15h30, France Culture et le musée de l’Air et de l’Espace vous proposent un évènement inédit : suivre et participer à une Dictée spatiale avec Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence Spatiale européenne, depuis le musée ! Parviendrez-vous à réaliser un sans-faute ?

Parmi les stratégies employées durant une campagne, écrire un livre est une tradition pour les candidats politiques aux États-Unis. En plus de représenter un certain revenu abondant aux fonds de campagnes souvent coûteuses, le livre développe les arguments de manière plus approfondie, tout en faisant parler d’eux auprès du public. Or il semblerait que beaucoup de candidats utilisent l’argent des donateurs pour acheter leur propres livres…

Si l'on connait bien le poète William Blake, des oeuvres aussi puissantes que Le Mariage du Ciel et de l'Enfer ont parfois tendance à dissimuler le reste de sa production artistique. Graveur et artiste peintre, il a enluminé de nombreux ouvrages et représenté sur des toiles quelques-unes de ses visions. Qui, désormais, prennent vie...

Mais aussi le 11 septembre, l'histoire de la traduction, Wikipédia vandalisé...