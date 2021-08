Newsletters

Société qui se consacrait, comme son nom l’indique, au XVIIIe siècle, la revue Dix-Huitième Siècle était originellement éditée par la Société française d’étude du XVIIIe siècle, depuis 1969. De véritables sommes de connaissances, sur près de 700 pages, avec un prisme littéraire et des textes parfois inédits de l’époque, autant que des notes de lectures. Référence incontestable, la revue est aujourd’hui strictement diffusée par Cairn en numérique. Et justement, gare au digital…

Le 13 avril 1844, la nouvelle éclata dans tout New York, fracassante : un certain Mr. Monck Mason avait traversé l’Atlantique en trois jours à bord d’une montgolfière ! Sous les gros titres, l'article du Sun annonçait avec entrain : « Le grand problème est enfin résolu ! L'air, ainsi que la terre et l'océan ont été maîtrisés par la science. » Alors que le progrès technique ne cessait d'émerveiller avec des inventions en tout genre, comment se douter que cette nouvelle n’était en réalité qu’un canular signé par Edgar Alan Poe ?

L'anniversaire de la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko à la présidence de la Biélorussie d'août 2020 fut marqué par la dissolution du Centre PEN national, qui lutte pour la liberté d'expression des écrivains. Le triste symbole d'un régime autoritaire qui s'installe et perdure : le Club PEN français, dans un courrier à Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, exhorte celui-ci à l'action.

Irmgard Keun fut, dans les années 1930, une figure proéminente de la littérature allemande. Mais elle fut aussi à l’origine d’une histoire de disparition, qui lui a permis de vivre dans l’obscurité jusqu’aux années 1970. Poussée à l'exil à cause des thèmes jugés par les nazis « anti-allemands » de son travail, Keun aurait mis fin à ses jours en août 1940, d’après des propos rapportés par un journal britannique…

