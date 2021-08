Newsletters

Talonnant Netflix, Amazon, à travers son catalogue Prime Video, se livre à son tour à l’adaptation audiovisuelle de romans latino-américains. En effet, la plateforme de streaming envisage de réaliser une série inspirée du roman Noticia de un secuestro (1996), traduit par Annie Morvan, aux éditions Livre de Poche (1999) sous le titre Journal d'un enlèvement, et signé par l’un des plus grands écrivains colombiens : Gabriel García Márquez (1927-2014).

La multinationale américaine Scholastic fait partie des maisons d'édition les plus puissantes, outre-Atlantique, grâce à un catalogue qui compte, entre autres, la saga Harry Potter, ou les livres de Dav Pilkey, Capitaine Slip. Richard Robinson, PDG et président du groupe depuis 1975, mort en juin dernier, a légué cet empire éditorial à une proche collaboratrice, au détriment de sa famille.

Attachée de presse pendant plus de trente ans pour les éditions du Seuil, Isabelle Creusot est morte ce lundi 9 août, a confirmé la maison d'édition dans un communiqué. Proche de Pierre Bourdieu et Jacques Bouveresse, elle aura considérablement participé à promouvoir les sciences humaines, à travers les livres.

La chanteuse de country américaine Dolly Parton publiera en mars 2022 son premier roman, intitulé Run, Rose, Run et publié par Little, Brown, filiale du groupe Hachette, aux États-Unis. En guise de guide pour son entrée dans le monde de la littérature, Parton a choisi l'un des plus gros vendeurs d'ouvrages, outre-Atlantique : James Patterson.

