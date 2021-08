Newsletters

Depuis quelques années, les super-héros et vilains sont omniprésents, sur tous les écrans : cinéma, séries, jeux vidéo... Marvel et DC Comics, les deux maisons d'édition qui publient les aventures de ces personnages, sont elles-mêmes intégrées à de gigantesques multinationales — Disney et WarnerMedia, respectivement. Cependant, lorsqu'il s'agit de rémunérer les créateurs de ces figures, le strict minimum resterait souvent la norme.

L'instruction générale interministérielle n° 1300 était accusée de fermer l'accès aux docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret », malgré les dispositions du code du patrimoine. L'État publie à présent une nouvelle instruction générale interministérielle n° 1300, mise à jour.

À l’occasion d’un événement qui s’est déroulé ce 5 août, l’appellation officielle du nouveau bâtiment partagé par la Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada a été dévoilée : Ādisōke. Un nom donné par la Nation algonquine Anishinabeg, la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg et la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn.

Lire ou ne pas lire, certains ont choisi. L’ouvrage de la poétesse Kate Clanchy, Some Kids I Taught and What They Taught Me, a été accusé de promouvoir des stéréotypes racialisés sur les enfants. Goodreads, le réseau social de lecteurs, et Twitter, le réseau social tout court, ont servi à une vindicte contre la lauréate du prix Orwell 2019. Et en guise de chevalier blanc, un certain Philip Pullman.

