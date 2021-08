Newsletters

Contrairement aux idées reçues, « La dynamique est aujourd’hui très positive » pour la librairie, dans certains secteurs. Difficile toutefois de dire « ce qui est lié à la crise (…) ou au développement naturel d’une librairie qui se crée ». Avec la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels, il y a eu un « report sur le livre », « cela a révélé d’autres façons de choisir les livres et amené à [re] découvrir la librairie ».

Journaliste, autrice et animatrice radio, Mary Ann Sieghart est principalement connue pour ses chroniques sur la politique, l'économie, le féminisme, ou encore la parentalité. Avec son livre The Authority Gap : Why Women Are Still Taken Less Seriously Than Men, and What We Can Do About It en toile de fond, la romancière s’est interrogée sur la littérature féminine : et si les hommes ne lisaient pas assez d’œuvres écrites par des femmes ?

Parallèlement au retrait des forces internationales, l'Afghanistan connaît une nouvelle offensive des Talibans depuis le mois de mai dernier. Ces derniers jours, la progression des insurgés dans le nord du pays est très nette. Dans ce contexte houleux, le poète et historien Abdullah Atefi a été retrouvé mort, assassiné.

Young Animal Comics a récemment confirmé que le chapitre 364 de Berserk — probablement le dernier chapitre sur lequel Kentaro Miura a travaillé — sera publié dans le numéro 18/2021, prévu pour le 10 septembre 2021.

Mais aussi les plans de Zemmour et Editis, le pass sanitaire dans les lieux de culture, lecture et solidarité au Québec...