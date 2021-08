Newsletters

Les vacances battent leur plein, mais les mouvements sociaux également : certaines bibliothèques parisiennes ont décidé de se mettre en grève. Protestation contre l’instauration d’un Pass sanitaire – moins en ce qu’il représente que pour les difficultés logistiques que cela implique. Et probablement pour des incompréhensions multiples.

Une autre aventure, cette fois autour du monde, lancée par une éditrice et une enseignante de collège : un voilier, une bibliothèque numérique, et en avant pour Kannjawou. Un projet conçu voilà six ans, et qui a pris forme, finalement, ce 17 juillet. Départ sur les chapeaux de roue et les embruns.

Autre petit bug numérique, mais cette fois dangereux pour des dizaines de millions d’utilisateurs : un code malicieux, éprouvé par des chercheurs en sécurité vient de le confirmer. Un ciblage géographique, la capacité de supprimer tous les ebooks contenus dans sa bibliothèque… mais plus encore, le contrôle de l’appareil, changé en vilain bot.

Excellentes lectures.