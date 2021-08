Newsletters

Ah, les bien connus et dénoncés terribles dangers de la lecture : si une Emma Bovary, pervertie par les romans, finit par se suicider de désespoir bien romantique, comment ne pas soupçonner les livres de plus grands maux ? En outre, l’affaire ne date pas d’hier. En 1911, le New York Times posait la question avec franchise : quel lien entre les divorces observés et les histoires d’amour ?

Le 19 juillet, Mary Shelley's House of Frankenstein ouvrait ses portes à Bath, en Angleterre — à quelques pas du Jane Austen Centre. Bath, destination touristique très populaire au Royaume-Uni, aura été, pour Austen comme pour Shelley, une source d’inspiration pour l’écriture de leurs romans. Dans le cas de Shelley, cette ville thermale fut aussi le lieu où elle épousa le poète Percy Bysshe Shelley.

L'écrivain Lorris Murail est mort à l'âge de 70 ans des suites de la maladie de Charcot, a indiqué sa sœur, également autrice, Marie-Aude Murail. Il avait signé avec cette dernière et avec Elvire Murail, son autre sœur, plusieurs ouvrages.

Non traduit en français, le roman de l'écrivain américain N. Richard Nash (1913-2000), Cry Macho, est porté à l'écran par le réalisateur Clin Eastwood dans un film homonyme. Prévu en salles le 10 novembre prochain, le film réunira Clint Eastwood lui-même, Eduardo Minett, Natalia Traven ou encore Dwight Yoakam.

