Voulue par le ministère de la Culture, organisée par le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, l'année de la bande dessinée s'organisait parallèlement à la remise du rapport Racine, très attendue par les auteurs et autrices. Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité de la BD, estime que l'année de la BD a permis de mettre en avant la situation des créateurs et de lancer le processus de réformes.

Deux nouvelles librairies viennent d’ouvrir leurs portes en France, en cette période estivale. La première, Babelle — la Boutik A Boukins, a pris ses quartiers à Plouha, tandis que la seconde, Le Chaudron, s'est installée à Saint-Nazaire. L'une a opté pour un concept librairie-café, et l'autre pour une identité autour de la bande dessinée.

Après avoir banni du centre historique de la ville les immenses paquebots, Venise prend de nouvelles mesures… difficiles à comprendre. En effet, une boîte à livres, encourageant à prendre et à déposer en échange des ouvrages, relèverait d’une pratique illégale. Un kiosque vient ainsi de prendre une amende, et son propriétaire n’en revient toujours pas.

Une des franchises cultes du cinéma d'horreur — principalement pour son premier film, sorti en 1973 — fera son retour en 2023, ont annoncé Universal et Blumhouse. Le contrat général inclut Peacock, le service de streaming du groupe NBCUniversal, et le projet L'Exorciste lui-même serait une façon de renforcer la place de la plateforme face à ses concurrents.

