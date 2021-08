Newsletters

Au 4, rue Curiol, dans le quartier Thiers, non loin du Vieux Port, l'immeuble n'est pas bien vaillant. Le 28 juillet, Patrick Amico, adjoint en charge de la politique du logement de la ville de Marseille, a même signé un arrêté de mise en sécurité, qui évoque un péril non imminent, mais somme malgré tout le propriétaire de réaliser des travaux. Ce propriétaire n'est autre que la Société Civile Immobilière du Faubourg Saint-Antoine, dont le gérant déclaré est Jean-Paul Capitani.

On annonçait en avril l’arrivée de la production d’un film inspiré du roman Les Jours de mon abandon (I giorni dell'abbandono) — paru en 2002 et traduit en français par Italo Passamonti pour les éditions Gallimard en 2004, puis chez Folio en 2016. Quelques mois plus tard, mauvaise nouvelle : HBO abandonne le projet, qui devait mettre en vedette Natalie Portman, lauréate d'un Oscar.

Malgré une attention nouvelle des autorités pour la lecture en prison, l'accès aux ouvrages reste compliqué dans les établissements pénitentiaires. Une nouvelle convention sera signée en 2021 par les ministères de la Justice et de la Culture, destinée à améliorer, semble-t-il, la situation.

Jáchym Topol est un poète, romancier, journaliste et activiste. Né en 1962 à Prague, son père, Josef Topol, est dramaturge, poète et traducteur de Shakespeare. À cause des activités de dissident de son père, Jáchym ne peut pas entrer à l’université. Après son baccalauréat, il fit plusieurs petits métiers. En 1982, il cofonde la revue samizdat Violit, et en 1985 la Revue Revolver qui est spécialisée dans la littérature tchèque moderne.

