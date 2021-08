Newsletters

Le Conseil des écrivains européens appelle les éditeurs à s'unir contre la dictature d'Alexandre Loukachenko, en traduisant et publiant les textes des auteurs biélorusses. Ce 3 août, le Centre PEN biélorusse devrait être fixé sur son sort : le gouvernement a ordonné sa dissolution, sans autre forme de procès...

Un certain Terry fascine depuis le 31 juillet dernier les utilisateurs du réseau social Twitter. Ce jour-là, l'auteur américain Cormac McCarthy, 88 ans, auteur de Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme et La Route, Prix Pulitzer, le fait connaître au monde entier — ou presque.

Traverser plusieurs milliers d'années pour se retrouver entre les mains d'une enseigne de loisirs créatifs américaine, Hobby Lobby... L'Épopée de Gilgamesh n'a pas usurpé son titre : une tablette vieille de 3600 ans, rédigée en akkadien, a été saisie par le ministère de la Justice américain.

Pour la rentrée, Arte vous propose de revenir aux origines d'œuvres majeures de la littérature avec la collection « L'aventure des manuscrits ». En quatre épisode, cette collection retrace la naissance ainsi que le parcours d’œuvres de portée internationale ou de récits majeurs du patrimoine européen, dont le manuscrit original est parvenu jusqu’à nous...

Mais aussi Venom et Carnage, les résultats de RELX, la famille royale, Jagaaan...