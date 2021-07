Newsletters

En Biélorussie, les auteurs et autres acteurs de la sphère culturelle font face, depuis près d'un an désormais, à une intense répression des autorités à l'égard d'un mouvement de contestation contre la réélection du président Loukachenko d'août 2020. Loin de se relâcher, la pression des autorités aurait même tendance à s'intensifier.

PEN International et le Centre PEN indépendant chinois (CIPC) ont annoncé le décès de l'écrivain dissident, commentateur politique et membre du CIPC Li Liqun. Ce dernier s'est suicidé ce 23 juillet, après avoir adressé une lettre à ses collègues. Cet évènement tragique, résultat des méthodes d’intimidation et de répression du gouvernement, pousse le PEN International à appeler « à la fin immédiate de la persécution des écrivains et intellectuels qui ont été injustement ciblés pour leur expression pacifique ».

Pour assurer une mise en vente en septembre, Éric Zemmour n’avait pas beaucoup d’alternatives : celle de l’autopublication devenait de plus en plus flagrante. À travers des modifications de sa société, Rubempré, Zemmour va devenir éditeur...

En mars dernier, la maison de vente aux enchères Artcurial dispersait une partie de la bibliothèque de Maurice Houdayer, à la fois passionné de sport et de littérature. La suite s'annonce, pour une nouvelle séance, le 21 septembre 2021 à Paris. Parmi les pièces incontournables, un rare exemplaire de L’Enchanteur Pourrissant de Guillaume Apollinaire, signé par le poète, mais aussi par le peintre André Derain.

