Que Michel Sarran rencontre Marmiton.org, cela méritait bien un livre. Ainsi qu’un changement d’éditeur, pour s’assurer de dresser une belle table… de librairie. Avec sa démarche de panthère rose, son accent du sud et son attitude de dilettante, Michel Sarran inaugurera donc la nouvelle collection des éditions Michel Lafon, Un chef dans ma cuisine.

Au Vietnam, l'écrivain et journaliste Pham Chi Thanh, aussi connu sous le nom Phạm Thành, a été condamné à cinq années et six mois de prison ferme pour l'écriture et la diffusion d'informations jugées « critiques » par le gouvernement.

Le décès du romancier belge Henri Vernes sera passé inaperçu rue de Valois. En revanche, la mort d’André Tubeuf, philophe et critique musical, aura nécessité un communiqué de presse officiel. Pourtant, près de 200 romans, 40 millions d’exemplaires, une adaptation en bande dessinée, et — fait rare — un hommage musical du groupe Indochine, repris par Nada Surf. Peu nombreux sont les personnages de fiction littéraire à pouvoir s’en vanter, tout de même.

Avec le contenu de plus de 125 éditeurs et de milliers de créateurs indépendants, ComiXology fournit une imposante bibliothèque de bandes dessinées, romans graphiques, mangas et comics. Dans le cadre d'un accord signé avec Scott Snyder, scénariste américain, celui-ci écrira huit titres inédits, cocréés avec d’autres artistes.

