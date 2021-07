Newsletters

Le Pass sanitaire n’en finit pas de déclencher l’ire, la résignation ou l’incompréhension : désormais les personnels de bibliothèques voient leur combat instrumentalisé par les antivax. Quand l’éthique se fait happer par la contestation… triste mélange.

Heureusement, le SNE annonce que feu Livre Paris connaîtra une nouvelle vie : Jean-Baptise Passé a été choisi pour diriger la nouvelle organisation de l’événement, qui devient festival. Quoi, comment, combien et pour quoi… les questions restent en suspens.

Fait insolite du jour : un morceau d’Harry Potter écrit dans les toilettes. L’aveu de JK Rowling prête à sourire. Mais l’inspiration, n’est-ce pas, est une déesse insoumise…

L’éditeur Lextenson nous pousse à redevenir plus sérieux, et parle d’écoresponsabilité, ainsi que de recyclage et de papier. A écouter, et suivre.

Valérie Perrin ? La star française de l’édition italienne a récemment posé quelques soucis logistiques à son éditeur dans le Bel Paese. Le détail, et son heureuse résolution, évoqués dans nos colonnes.

Enfin, pour les amateurs de sport et de mangas, le Musée olympique propose une animation qui profite de l’événement de Tokyo 2021 pour croiser les genres. Seul hic : il faudra se rendre à Lausanne pour le découvrir.

Enfin, à découvrir, le podcast de la semaine : devenir propriétaire de sa propre librairie, cela change quoi ? Eh bien… tout ?