La sortie ciné la plus attendue de l’industrie française : Kaamelott, de et avec Alexandre Astier, ainsi qu’une fine équipe, est sorti ce 21 juillet. Le film, drôle et décalé, voire totalement barré, suit une série largement acclamée. Et pour celles et ceux qui avaient découvert cet univers à travers le petit écran, voici une bonne nouvelle : tous les dialogues existent en six tomes. Astier en parle mieux que quiconque.

Côté États-Unis, le succès de Bookshop, solution de e-commerce pour les librairies indépendantes, se confirme. Plus de 15 millions $ amassés pour les établissements, voilà qui force le respect. Voire l’admiration. En cette époque où la France envisage d’imposer des coûts fixes pour les colis, afin de rééquilibrer les règles de la vente en ligne, la solution américaine, exportée au Royaume-Uni, offrirait des opportunités intéressantes.

Justement, parlons de librairies : la loi sur le prix unique du livre en France, dite loi Lang, fête ses quarante ans. Notre partenaire Dlivrable s’est offert un tour de l’Hexagone pour donner la parole aux libraires. Un podcast à retrouver, et à savourer.

Grande nouvelle, d’ailleurs, pour le mois d’octobre : Lucky Luke revient, avec Choco-Boys : un hommage rendu à Morris que signe l’auteur allemand Ralf König. Dargaud publiera un album où le lonesome cowboy partira avec un troupeau de vaches de Suisse pour exporter… du chocolat !

En revanche, coup dur pour le salon du livre de Hong Kong : la loi locale sur la sécurité nationale pousse les éditeurs à la censure de leurs catalogues, pour ne pas attirer l’attention ni faire de vagues.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un Paulo Coelho, décidé à soutenir un festival de jazz au Brésil…