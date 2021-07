Newsletters

Pour le plaisir ou non des lecteurs, les romans se revendiquant de la catégorie Feel Good Books se sont multipliés, ces dernières années. Au Furet du nord de Lille, deux libraires ont décidé de casser les codes, et sur les tables, de poser une sélection de « romans déprimants écrits par des auteurs dépressifs pour des lecteurs déprimés ». Succès garanti...

Malgré les inquiétudes exprimées de la profession, les établissements de lecture publique, dès lors qu'ils accueillent plus de 50 personnes, seront bel et bien soumis à des règles d'accueil plus strictes, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pour accéder aux établissements et à leurs événements, au-delà d'une jauge de 50 personnes, il faudra présenter le « pass sanitaire », un test négatif ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de six mois.

Le 11 juillet dernier, comme de nombreux Cubains, l'écrivain Javier L. Mora se trouvait dans la rue. Il se trouvait plus précisément dans la province de Holguín, où des citoyens ont marché dans les rues, appelant à une réforme du système politique et à des mesures économiques fortes. Arrêté le 16 juillet dernier, il a été libéré deux jours plus tard, avec un « avertissement ».

En cette mi-année, la Cité BD fait le point sur cette année tumultueuse. Annoncée par le ministre de la Culture Franck Riester en décembre 2019, l’Année la bande dessinée a été officiellement lancée le jeudi 30 janvier 2020 par le Président de la République lors de la 47e édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Cependant, tout le monde sait que 2020 est légèrement sortie de ses cases...

