Plusieurs associations d'auteurs, dont l'Union des écrivains biélorusses et l'antenne locale du PEN, ont subi des perquisitions, ce 14 juillet, en Biélorussie. Des documents et du matériel ont été saisis, et certains membres font l'objet d'interdiction de sortie du territoire.

En septembre, un jury composé d’illustrateurs et de professionnels du livre jeunesse désignera la Révélation Livre Jeunesse 2021 parmi les 11 ouvrages retenus au sein de la première sélection. La Révélation « Livre Jeunesse » de l’ADAGP a été créée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse afin de valoriser et d'encourager le travail d’auteurs et autrices émergents.

Certains jours, ça ne veut pas : quand l’association des libraires américains se met à promouvoir un ouvrage transphobe, c’est le monde à l’envers. Mais quand elle glisse le livre d'un autrice raciste dans une liste censée représenter les auteurs afro-américains, ça ne veut vraiment pas du tout...

L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a publié les résultats de son baromètre 2021, lequel porte sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication. On y apprend que le nombre de lecteurs numériques, en France, a doublé en cinq ans.

