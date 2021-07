Newsletters

Drôle de journée que ce 14 juillet : pendant que l'on gardait un oeil sur terre, à voire défiler les petits soldats (pas vraiment de plomb) virevoltaient dans les cieux les avions aux couleurs du Petit Prince.

Et pendant ce temps, la promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur était dévoilée. Là, ô surprise, pas une seule personnalité de l’édition qui figurait dans les rangs des Chevaliers. Erreur ? Oubli ? Ô rage, ô désespoir…

Passons. Et vite, pour arriver sur l’exposition DéconstruKt, signée Enki Bilal. Un grand moment à découvrir à Artcurial, jusqu’au septembre.

Autre réjouissance, le portrait de Brewster Kahle, archiviste ultra, dont nous vous proposons le portrait : l’homme qui sera au coeur d’un procès mettant en balance le droit d’auteur à protéger et l’accès aux oeuvres pour le public… L’Internet Archive n’a pas fini de faire parler de lui.

Et puis la Maison des Écrivains et de la Littérature, qui n’en finit pas de geindre et se plaindre. Une tribune interpelle une fois de plus le président de la République : alors, la lecture, grande cause nationale… mais avec quels moyens ?