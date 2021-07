Newsletters

Bientôt au cœur d'un tonitruant procès intenté par quatre grands groupes d'édition américains, la plateforme Internet Archive célèbre, en 2021, ses 25 ans. Depuis 1996, elle abrite des sauvegardes du web mondial, mais aussi des exemplaires numériques de films, enregistrements audio, jeux vidéo, journaux ou encore livres. Portrait du bâtisseur de cette bibliothèque d'Alexandrie, Brewster Kahle.

Ce 12 juillet, dans un louable effort de démocratie, le Service du Livre et de la Lecture (ministère de la Culture), sollicitait l’interassociation des bibliothécaires et bibliothèques. Objectif : obtenir une position globale sur la possible généralisation du Pass sanitaire aux établissements de prêt. La réplique de l’interassociation fut unanime : contre. Tout simplement contre.

Depuis 2006 et les premières expérimentations, le projet de livraison nocturne et en silence se poursuit. Au cœur de ce modèle, Certibruit, association qui propose d’instaurer un fret nocturne : voirie plus accessible, d’un côté, et de l’autre, un travail de livraison effectué avec un bilan carbone moins lourd…

Avec une croissance de 44 % en volume et 42 % en valeur, le marché du livre italien se porte plutôt bien, merci pour lui. Une croissance qui se confirme, assure l’Associazione italiana editori, y compris au regard des données de 2019. Pour ces six premiers mois de l’année, tous canaux de vente confondus, les curseurs sont amplement au vert, note l’association.

Mais aussi Le Petit Prince au 14 juillet, Prix Imaginaire, Où est Luffy?...