Nouveau relais de croissance pour l’industrie du livre, le livre audio reste coûteux à produire. Et si les ventes augmentent, sa rentabilité est encore loin d’être assurée. Très loin. Sensible à ces problématiques, le Centre national du Livre ouvre un outil de financement aux éditeurs, pour la production d’audiolivres. Des aides allant de 2000 à 50.000 € seront accordées, suivant les dossiers.

Avec le groupe Houghton Mifflin Harcourt, les bibliothécaires américains jouissaient de conditions anormalement avantageuses en matière d'acquisition et de prêts de livres numériques. Mais l'achat de HMH par News Corporation, qui laisse craindre des conséquences à long terme aux auteurs et libraires, change aussi la donne pour les bibliothécaires.

« Quel est le pire film d'horreur que vous ayez jamais vu ? » : voilà la question lancée par Stephen King sur Twitter, en s’adressant aux amoureux du genre. Question qui s’accompagnait de la réponse de l’auteur américain...

