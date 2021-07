Newsletters

L'État et l'Agence de la transition écologique (ADEME) lancent une campagne pour allonger la durée de vie des objets, et notamment des livres. Pour faciliter la modification des habitudes des intéressés, l'État et l'ADEME ont mis en place un annuaire en ligne, qui permet de dénicher le bon interlocuteur pour un certain besoin. Et incitent à se tourner vers le marché d'occasion, ou l'échange d'ouvrages.

Les éditions HarperCollins ont annoncé la sortie d’un nouveau livre audio reprenant l'intégralité de la saga Le Seigneur des Anneaux. Gollum en personne en fera la lecture, par l’intermédiaire de la voix d’Andy Serkis...

Organisée du 20 au 24 octobre 2021, la Foire du Livre de Francfort, un des plus importants événements internationaux pour le secteur du livre, tient à rassurer les potentiels participants. L'événement devrait renouer avec le « présentiel », sous réserve d'une évolution positive de la situation sanitaire, précisent tout de même les organisateurs.

Selon un proche du dossier Zemmour-Albin Michel, « le droit inaliénable de l’éditeur est bien de refuser de signer un auteur. En revanche, décider d’une rupture de contrat, c’est aller à l’encontre du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre les obligations de l’éditeur. » Le groupe prendrait donc de gros risques, si les assertions de l'avocat du polémiste sont fondées.

