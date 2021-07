Newsletters

L'agence de presse italienne Ansa a révélé la découverte de quatre nouvelles de jeunesse d'Andrea Camilleri, qui représentent les débuts de l'écrivain sicilien, dans les archives du journal L'Ora acquis par la bibliothèque centrale de la région de Sicile. Les nouvelles ont été publiées en 1949, alors que Camilleri avait 24 ans, par le journal de Palerme, qui a cessé de paraître en 1992.

Le Sommet des Dieux, adaptation du manga homonyme de Jirô Taniguchi, lui-même inspiré d'un roman de Baku Yumemakura, tutoie d'ores et déjà le pinacle cinématographique avec une sélection officielle au Festival de Cannes. Le long-métrage sera diffusé le 10 juillet prochain, au Cinéma de la plage.

Les chiffres sont unanimes : c’est le livre papier qui l’emporte. Largement privilégié à son cousin numérique, une étude illustre que « plus de 80% des lecteurs de moins de 35 ans achètent des livres en librairies et magasins spécialisés ». Et cette affirmation est aussi de mise en ce qui concerne la population française dans sa globalité.

L’héritier historique du groupe, Arnaud Lagardère, a perdu le contrôle absolu sur son empire constitué notamment d’Hachette et d’Europe 1. Devenu une société anonyme, le groupe sera désormais ouvert à l’influence des deux redoutables milliardaires : Bernard Arnault et Vincent Bolloré.

Mais aussi les retards des livres, l'écologie et l'édition, le soutien à la traduction littéraire...