Newsletters

Petit récapitulatif de ce week-end, pour s’assurer que l’on n’a manqué de rien : une librairie qui fait la part belle aux chats peut-être plus encore qu’aux livres s’est ouverte à Aix-en-Provence. Séduisant.

À Ajaccio, on s’éprend de l’hypnose…

En librairie, toujours, et encore, on s’interroge sur cette rentrée littéraire qui se profile. Business as usual, peut-être. Mais après une pandémie ?

Et puis, le prix Stanislas dévoile les huit romans retenus pour sa première sélection. Rendez-vous au Livre sur la place, à Nancy justement à la rentrée pour en savoir plus.

Dans notre grande histoire du livre numérique, place à Google Books, cette immense tentative de créer une bibliothèque numérique d’Alexandrie…