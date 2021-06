Newsletters

Fondée il y a 21 ans, Samir Mansour était l'une des librairies plus importantes de Gaza et abritait des dizaines de milliers d’ouvrages aux thématiques variées — de la philosophie aux livres pour les enfants. Le 18 mai dernier, la librairie Samir Mansour était détruite par des frappes israéliennes. Aujourd’hui, des dons d’argent et de livres affluent du monde entier pour redonner une seconde vie au lieu.

Bertrand Étienne, directeur général d’Audible France, pourrait faire trembler les éditeurs : « Les trois prochaines années s’annoncent décisives pour savoir si nous allons basculer vers une consommation plus marquée, de l’ordre de 5 %, comme en Allemagne. »

En 2019, le Prix Renaudot saluait La Panthère des neiges (Gallimard), livre dans lequel Sylvain Tesson racontait son voyage au Tibet, accompagné par le photographe animalier Vincent Munier, à la recherche d'un animal aussi rare que splendide. Le film de cette expédition, réalisé par Marie Amiguet, sera diffusé en avant-première à Cannes, lors du Festival.

Annoncé en janvier dernier par Augmenteo dans nos colonnes, le jeu Astérix & Obélix : Vidi Vici sera prochainement mis en ligne, disponible en téléchargement dès le 1er juillet pour les appareils Android et iOS. Gratuite, l'application propose toutefois des achats in-app, pour débloquer des fonctionnalités, des quêtes spéciales ou des personnages.

