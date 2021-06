Newsletters

Parmi les dernières publications de ces semaines, les membres du jury Goncourt ont tiré du lot quelques titres, recommandés pour accompagner les prochaines semaines. Rien n’empêche toutefois de se les procurer dès à présent pour anticiper les congés...

Le palmarès des meilleures ventes qu’établit chaque semaine Edistat sera désormais à retrouver sur ActuaLitté. Les partenaires proposeront aussi, dès la rentrée littéraire 2021, un podcast mensuel, hébergé sur ActuaLitté — et disponible sur toutes les plateformes habituelles. Ce sera là l’occasion d’apporter un regard analytique, qui, s’appuyant sur des tableaux de données, détaillera les mouvements plus subtils de ce marché.

L'avenue Jean-Baptiste Lebas, à Roubaix, accueillera prochainement la Librairie Combo dans un local de 230 m2, qui réunira BD, jeunesse, jeux de société et salon de thé. La concrétisation d'un projet « auquel nous pensons depuis 10 ans », nous confie Ismail Said Mohamed, ancien directeur d'agence immobilière.

Artcurial a battu le record du monde pour une œuvre de Sempé vendue aux enchères, avec le vibrant dessin 4th of July, réalisé dans les années 80 pour la prestigieuse revue américaine The New Yorker, adjugé à 66.979 €. De son côté, la BnF annonce la numérisation des 500 oeuvres données à l'établissement par Plantu en 2019.

Mais aussi des documentaires littéraires, le bilan du pilon, une loi homophobe...